شاهد.. “بونجاح” يقود “السد” للنهائي بهدف “مارادوني”

قاد الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، ناديه السد لبلوغ نهائي كأس أمير قطر، بعد فوزه على الريان بثنائية نظيفة.

وكان هدّاف الجزائري وراء الهدف الثاني لناديه في الدقيقة 84، بطريقة رائعة بعد مراوغته لثلاث مدافعين دفعة كاملة.

وكان السد قد تقدم في الشوط الأول في الدقيقة 12 عن طريق علي أسد، ليبلغ بطل الدوري نهائي منافسة الكأس.

يذكر أن بونجاح كان قد ضيع ضربة جزاء صدها حارس الريان، قبل أن يصلح غلطته بهدف عالمي.