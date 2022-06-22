قناة النهار شاهد تحدي اللهجات والأمثال الشعبية في بلاطو حكاية نجاح بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جوان 2022 - 23:27 شارك غرِّد أرسل 31 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4CeWo اقرأ أيضا زوجوني: تحضيرات عرس رزان و عبد السلام من ولاية معسكر.. الجزء الثاني قناة النهار 10 جوان الشيخ النوي: حريق كبير يلتهم محاصيل زراعية بعين الدفلى ولا واحد هدر عليها قناة النهار 22 جوان ولي تلميذ من البدو الرّحل : قدمنا كل الدّعم لأبنائنا لتحقيق نتائج إيجابية قناة النهار 13 جوان فاسألوا: كيف نستعد للحج قناة النهار 18 جوان وزير التربية: التنظيم العادي للتمدرس سيتم الإعلان عنه بعد الرجوع للجهات المخولة للفصل فيه قناة النهار 06 جوان قسنطينة : سكان عمارات الشطر الثالث متخوفون من خطر الإنهيار بفعل التشققات قناة النهار 20 جوان رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض قناة النهار 13 جوان صريح جدا: هكذا يعبر الجزائريون عن حبهم لأبائهم قناة النهار 21 جوان الوفد المغربي يستحسن الإستقبال الكبير بوهران قناة النهار 22 جوان طيب معانا : البايلا بالفرميسال😍 التورتيلا بالتونة وبالمرقاز 😋 والمحلبي قناة النهار 09 جوان