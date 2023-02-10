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قناة النهار

شاهد..تساقط كثيف للثلوج بسطيف

بقلم قناة النهار
شاهد..تساقط كثيف للثلوج بسطيف
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شاهد..تساقط كثيف للثلوج بسطيف

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رابط دائم : https://nhar.tv/A0UCJ
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