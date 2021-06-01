شاهد.. تسريب صورة واضحة لإبنة دنيا بطمة وملامحها تصدم الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، صورة واضحة لإبنة الفنانة المغربية دنيا بطمة، ليلى روز.ونشرت بطمة، صورة طفلتها الصغيرة ليلى روز على حسابها بانستغرام، قبل إن تحذفها بسرعة.

وانتشرت الصورة سريعا قبل حذفها على مواقع التواصل الإجتماعي.وتظهر دنيا وإبنتها في الصورة في حفل زفاف شقيقتها إبتسام بطمة، على مهندس الديكور فؤاد قبيبو، أين أخفت وجه إبنتها.ليقوم رواد مواقع التواصل لاحقا، بتسريب صورة واضحة للطفلة، تظهر فيها بالقفطان واكسسوار جميل.

وأثارت صورة ليلى روز، ضجة، بعد إعجاب الجمهور بملامحها، بشعرها الأشقر وعيونها الزرقاء على عكس والديها.للإشارة، فإن الفنانة المغربية دنيا بطمة، أم لطفلتين هما “غزل” و”ليلى روز”، من زوجها المنتج البحريني محمد الترك.