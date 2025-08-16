قناة النهار شاهد..تسليم نعش أحد الضحايا لأهله..”الله أكبر” بقلم قناة النهار نشر في 16 أوت 2025 - 10:52 شارك غرِّد أرسل 374 0 شاهد..تسليم نعش أحد الضحايا لأهله..”الله أكبر” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/klRbI اقرأ أيضا إحدى أقارب المتوفين متأثرة بالفاجعة.. "ماكناش نستناو فيها" قناة النهار 16 أوت شاهد..حالة "عمي موسى" المواطن الذي تعرض للسرقة و الضرب بعين فكرون قناة النهار 12 أوت رئيس الجمهورية يُكرم متقاعدي الجيش وعائلات الشهداء و كبار الجرحى في إطار مكافحة الإرهـ.اب قناة النهار 04 أوت وهران : 1500 دج..أطباق بتشكيلة من أجود أنواع الأسماك والفواكه البحرية قناة النهار 06 أوت رغم تحذيرات الحماية ونشريات الطقس..غرقى ومفقودون خلال 24 ساعة قناة النهار 26 جويلية النهار ببيت البطل محمد الذي ساهم في عملية الإنقاذ.."عايش وحدي..خطرة نخدم خطرة مانخدمش" قناة النهار 16 أوت