شاهد : تشييع 58 جنازة في الحرم المكي في وقت واحد

أظهر الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل الإجتماعي نقل جثة 58 حاجا بالحرم المكي بغرض دفنهم أين ظهر بعضهم بملابس الإحرام.

وقد تم نقلهم عبر عربات وسط دعوات المصلين لهم بالمغفرة، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليهم فجر الجمعة.