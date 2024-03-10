شاهد تفاصيل مقلب رامز جلال هذه السنة وهؤلاء ضُيوفه

كشف النجم رامز جلال، عن الإعلان الرسمي لبرنامج “رامز جاب من الآخر”، الذي يقدمه في موسم رمضان 2024.

وظهر في الإعلان الذي نشره رامز جلال عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، تفاصيل المقلب الذي يتعرض له ضيوفه هذا الموسم.

وظهر عدد من النجوم في برومو برنامج “رامز جاب من الآخر”، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين.

وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض.

وكذا حمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونجلاء بدر. ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وحمادة هلال، وأحمد فهمي.

ومن بين لاعبي الكرة إمام عاشور، ومحمود كهربا، وغادة إبراهيم، وعمرو يوسف، ومحمد عبد المنعم. وعلي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في إثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما.

مثل استضافته لمغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وآيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا.

ومن المقرر أن يُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024 بعد الإفطار مباشرة، بتوقيت مصر.