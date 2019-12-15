شاهد تفاعل فلة الجزائرية مع رضوان الأسمر وهو يغني للشاب خالد

فن وثقافة
  • -
  • 0
شاهد تفاعل فلة الجزائرية مع رضوان الأسمر وهو يغني للشاب خالد
بقلم نادية بن طاهر

تفاعلت النجمة فلة الجزائرية، مع أداء المتسابق المغربي ببرنامج “ذا فويس”، رضوان الأسمر، أمس السبت، في حفل النصف النهائي.

وأثنت فلة بشدة على أداء رضوان الأسمر ولقبته بأنشتاين، بعد أدائه لأغنية “ديدي” للشاب خالد.

وكسر رضوان الأسمر كل التوقعات، بمزجه بين أكثر من لون غنائي من خلال أغنية المغني الجزائري العالمي الشاب خالد، وهو الأمر الذي دفع مدربته سميرة سعيد للتأكيد على موهبته.

وأشعل رضوان الأسمر مسرح “ذا فويس”، بأدائه لأغنية “ديدي” بطريقة محترفة ولقبته أحلام بالأستاذ من جديد.

وإستطاع الأسمر، أن يخطف تأشيرة المرور إلى الدور النهائي، بعد إختياره سهرة أمس من قبل الجمهور.

للتذكير، من المنتظر أن يعلن عن إسم الفائز بلقب برنامج ذا فويس، في الموسم الخامس، الحلقة المقبلة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=741642

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com