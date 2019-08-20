شاهد.. تمساح يتسلق سياج قاعدة عسكرية يشعل مواقع التواصل

رصد شريط فيديو، تم تداوله بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي، في الساعات الماضية، تمساحا في وضع غير مسبوق، بالنسبة لطبيعته كحيوان زاحف.

وحسب ما أوردته صحيفة “hindustantimes”، اليوم الثلاثاء، نشرت سيدة أمريكية، مقطع فيديو، لتمساح ضخم، وهو يتسلق سياج قاعدة عسكرية، بفلوريدا.

وكتبت السيدة الأمريكية، “كريستسنا ستيوارت”، على صفحتها بالفيسبوك: “عندما يقولون لك إن هناك تمساحا المنطقة، فإن لزاما عليك أن تذهب وتراه بعينيك”.

ونال منشور كريستسنا على الفيسبوك، تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل، وقام الآلاف بإعادة نشر الفيديو.

وانبهر رواد مواقع التواصل، بهذه الظاهرة غير المعتادة، من جانب حيوان زاحف، يقوم بتسلق سياج حديدي.