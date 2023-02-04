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قناة النهار

شاهد.. تميمة الشان “قبطان” يبادل جماهير ملعب نيلسون مانديلا التحيات

بقلم النهار أونلاين
شاهد.. تميمة الشان “قبطان” يبادل جماهير ملعب نيلسون مانديلا التحيات
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