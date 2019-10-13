شاهد.. جزائرية تبدع وتبهر جمهور ومدربي “the voice” بأغنية لذكرى

أبهرت الجزائرية، أمال سكاك، خريجة برنامج “ألحان وشباب”، جمهور ومدربي برنامج المواهب العربية الشهير “the voice”، أمس السبت، في مرحلة “الصوت وبس”.

واستطاعت أمال سكاك أن تدير كراسي كل المدربين، أحلام ومحمد حماقي وراغب علامة وسميرة سعيد، وبذلك تأهلت للمراحل المقبلة من البرنامج.

وأدت أمال سكاك، أغنية “قالوا حبيبك مسافر”، للراحلة “ذكرى”، بإحترافية كبيرة، وأبرزت عرب وجمال صوتها، لتسلطن المدربين والجمهور.

واشتدت المنافسة بين مدربي البرنامج، والذين استعملوا كل الطرق لإقناع الجزائرية أمال سكاك، بالإنضمام إلى فرقهم، مما وضعها في موقف صعب.

وبعد تفكير، قررت أمال سكاك، الإنضمام إلى فريق المبدع محمد حماقي، والذي ذكرها بتألقه مع النجم الجزائري حسين بلحاج، في الموسم الماضي من البرنامج.

للتذكير، تنتهي مرحلة “الصوت وبس” من البرنامج، السبت المقبل، لتـأتي بعدها مرحلة المنافسة.

ويضم البرنامج لحد الآن، كل من المتسابقين الجزائريين، المتألقة عايدة أولمو والتي انضمت لفريق أحلام، والمبدعة أمال سكاك.