شاهد.. جزائرية تبكي بحرقة على الإعلامي التونسي علاء الشابي وتُوجه له رسالة مؤثرة

نشر الإعلامي التونسي، علاء الشابي، مقطع فيديو لسيدة جزائرية وجهت له رسالة مؤثرة متمنية له الشفاء، على صفحته بفايسبوك.

وحمل قطع الفيديو، رسالة لجزائرية وهي تبكي بحرقة لتأثرها بمرض الشابي، مؤكدة تضامنها معه ووعدته بزيارته عند عودة حركة الطيران.

وعلق الشابي على الفيديو قائلا: “قلبي دم على المرا موش على روحي، وانحب انقلك لاباس حمد الله وما فما كان الخير”.

وشكر علاء الشابي، الجزائريين، على تضامنهم الكبير معه، بعد إعلانه عن إصابته بمرض السرطان.

وقدم الشابي، في رسالة مطولة نشرها سابقا على صفحته بأنستغرام، تحية لكل الجزائريين قائلا: ” اذهلتموني فعلا لم أصدق تفاعلكم”.

هذا وأعلن الإعلامي التونسي، علاء الشابي، إصابته بمرض السرطان، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، قبل أيام.