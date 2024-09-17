شاهد جمالها.. ديبيكا بادوكون تُرزق بطفلتها الأولى

رزقت النجمة الهندية، ديبيكا بادوكون، بمولودها الأول مع زوجها الممثل رانفير سينغ، وخرجت من المستشفى يوم الأحد.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو، رانفير وديبيكا يتحدثان ويبتسمان أثناء جلوسهما داخل السيارة، وكانت ديبيكا تحتضن مولودتها.

ومرت السيارة أمام المصورين خارج مستشفى مؤسسة سير إتش إن ريلاينس.

وأنجبت ديبيكا طفلة في 8 سبتمبر، وأكد الثنائي الخبر رسميًا عبر منشور مؤثر على إنستغرام.وجاء في البيان: “أهلاً بالمولودة! 8.9.2024”.

وفي الآونة الأخيرة، قامت ديبيكا بتحديث سيرتها الذاتية على إنستغرام بما معناه: “أطعم. تجشأ. نام. كرر”.