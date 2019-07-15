شاهد جنون الأنصار.. وهذا ما قالوه بعد الفوز على نيجيريا

رافق طاقم برنامج، “صريح جدا”، والذي يبث على قناة “النهار”، أنصار الخضر، خلال مشاهدتهم لمباراة منتخب الجزائر لكرة القدم، مع نظيره النيجيري، عبر شاشة عملاقة، بملعب 5 جويلية، بالجزائر العاصمة.

ووقف طاقم البرنامج، على الفرحة الجنونية، لأنصار الخضر، بعد هدف رياض محرز الثاني، وتأهل الجزائر للدور النهائي لكأس

أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر.

وعبر الأنصار، عن فخرهم واعتزازهم، بهذا الفوز التاريخي للخضر، وكذا اعجابهم بكل لاعبي الخضر، الذين شاركوا في اللقاء،

وقدموا كل ما لديهم من قدرات، لإفراح الجزائريين.

وفاز المنتخب الجزائري لكرة القدم، أمس الأحد، على نظيره النيجيري، بنتيجة “2_1″، بملعب القاهرة، وتأهل للدور النهائي،

من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، أين سيلتقي مع المنتخب السينغالي، الجمعة القادمة.