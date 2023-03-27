شاهد.. جورجينا تتحدث بالعربية وهذا ما قالته حول رمضان

تحدثت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، باللغة العربية، خلال ترويجها لشركة عطور سعودية.

وقالت العارضة في بداية الإعلان: “مرحبا أنا يورجينا”، وهو ما أثار ردود بين المعلقين على طريقة لفظها لاسمها باللغة العربية.

وخلال الفيديو الترويجي،ردت جورجينا على مجموعة من الأسئلة منها استقرارها في المملكة منذ توقيع كريستيانو رونالدو مع فريق النصر.

وقالت العارضة إنها وجدت الكثير من الأمان في السعودية، كما أنها تقدّر القيم العائلية القوية.

معربة عن سعادتها بتجربتها في زيارة صحراء المملكة ووصفتها بـ”الساحرة”.

كما تحدثت جورجينا عن أجواء رمضان في السعودية قائلة: “سعيدة جدا لأنني سأعيش رمضان في المكان الذي بدأ فيه”.

وشاركت جورجينا، في الإعلان الترويجي لعطر لافيرن الجديد والذي يحمل اسم Blue Laverne. باعتبارها الوجه الإعلاني لشركة لافيرن الرائدة في عالم البخور والعطور.

وكتبت في تعليقها على الفيديو: “سعدت بالتعاون مع ماركة العطور السعوديّة الأولى في الشرق الاوسط والعالم قريباً، لافيرن”.

https://www.instagram.com/reel/CqN1A3cI-_2/?utm_source=ig_embed&ig_rid=72bfdcca-62ff-461c-8b52-acaa35281fb7