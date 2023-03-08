شاهد.. جورجينا تُعلم بناتها اللغة العربية

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، عبر حسابها في “إنستغرام”، مقطع فيديو يظهر إبنتيها ألانا وإيفا وهما تتحدثان العربية.

وانتشر الفيديو بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث استحسن الجميع تعلم بنات الدون كرستيانو رونالدو العربية،بعد شهرين فقط من انتقاله للسعودية.

وظهرت ألانا وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بمنتهى الوضوح. فيما استعانت جورجينا بتطبيق الترجمة من غوغل على ما يبدو لمساعدة الفتاتين على التحدث باللغة العربية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 5 أبناء، اثنان من جورجينا و3 من أم أخرى.

وانتقل النجم الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي قبل شهرين، واستقر رفقة عائلته في المملكة.