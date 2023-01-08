شاهد جورج وسوف باكياً مع زوجته السابقة على ابنهما

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد لحظة مؤثرة بين الفنان السوري جورج وسوف وزوجته السابقة شاليمار شبلي. أثناء العزاء قبل جنازة ودفن ابنهما وديع.

وقال وسوف لشاليمار: “راح الغالي، راح. راح وديع يا أم وديع (..)”. وترد زوجته متأثرة خلال العزاء في كنيسة القديس نيقولاوس في الأشرفية: “يا حبيب أم وديع”.

كما أظهرت لقطات فيديو، أخرى، انهيار الفنان بالبكاء أثناء تقبل التعازي بوفاة نجله. وبدا وسوف وهو يصرخ “آخ” ويردد كلمة “راح” عند تقبله التعازي بوفاة نجله من المغني والملحن اللبناني زياد برجي.

وفجع “سلطان الطرب” جورج وسوف، فجر السبت، بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة. حيث كان من المفترض أن تكون جراحة بسيطة، إلا أن “الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن”.

وتسببت الجراحة في وفاة الشاب وديع الذي وصفه والده المكلوم بـ”دمعة العين، وحبيب القلب من جوة”.

وجاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة. إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزناً بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.

وأعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو للمطرب السوري جورج وسوف يتحدث عن ابنه الراحل وديع قبل وفاته. حيث قال “سلطان الطرب” في اللقاء: “هيدا دمعة عيني، هيدا حبيب القلب من جوة.. هيدا الحنين تبعي، هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع”.