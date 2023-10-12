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قناة النهار

شاهد.. حالة أرضية ميدان ملعب حملاوي ساعات قبل مقابلة الخضر

بقلم قناة النهار
شاهد.. حالة أرضية ميدان ملعب حملاوي ساعات قبل مقابلة الخضر
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شاهد.. حالة أرضية ميدان ملعب حملاوي ساعات قبل مقابلة الخضر

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