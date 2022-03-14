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قناة النهار

شاهد.. حالة الطقس من مختلف ولايات الوطن

بقلم قناة النهار
شاهد.. حالة الطقس من مختلف ولايات الوطن
طقس
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شاهد.. حالة الطقس من مختلف ولايات الوطن

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رابط دائم : https://nhar.tv/8spnV
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