قناة النهار شاهد.. حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار ببلدية فوكة بتيبازة بقلم النهار أونلاين نشر في 25 ماي 2023 - 15:13 شارك غرِّد أرسل 443 0 شاهد.. حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار ببلدية فوكة بتيبازة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/udkeN اقرأ أيضا عين الدفلى / السفير الصيني في زيارة لأطباء بلده بمستشفى مكور حمو قناة النهار 12 ماي ميلة : إكتشاف 40 ألف قنطار من الحمص الفاسد بقيمة تفوق 30 مليار قناة النهار 23 ماي غليزان: للحفاظ على المنظر العام للمدن .. مطالب بمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية وبدون رخصة قناة النهار 16 ماي البيض / التلاميذ ينهون إمتحانات البكالوريا التجريبية على أمل النجاح في البكالوريا الرسمية قناة النهار 19 ماي شاهد مسلم أناتوف جد متأثر من الهزيمة والإقصاء ويذرف الدموع وعائلته تواسيه قناة النهار 10 ماي خرجة سياحية إلى تيمقاد لضيوف مهرجان ايمدغاسن السينمائي قناة النهار 12 ماي إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه الولايات قناة النهار 20 ماي حماية مدنية: نظير مجهوداتهم .. نحو تعزيز قدراتهم المادية والبشرية أكثر قناة النهار 07 ماي "رئيس الجمهورية" : نرحب عاليا باسترجاع سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. قناة النهار 19 ماي النعامة / مصطفى .. شاب تعرض لحروق يناشد المحسنين مساعدته لإجراء عملية جراحية قناة النهار 11 ماي