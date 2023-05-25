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شاهد.. حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار ببلدية فوكة بتيبازة

بقلم النهار أونلاين
شاهد.. حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار ببلدية فوكة بتيبازة
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شاهد.. حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار ببلدية فوكة بتيبازة.

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