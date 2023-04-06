شاهد حجم الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه من قبل الصهيونيين

نشرت شبكة “القسطل” الإخبارية الفلسطينية، حجم الدمار الذي لحق بالمسجد الأقصى بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية المكان فجر أمس الأربعاء.

ووقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمصلين الفلسطينيين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر داخل المسجد القبلي.

وكانت الشرطة الاسرائيلية أعلنت أنها اقتحمت المسجد الأقصى في القدس لطرد “مثيري شغب” أدخلوا “مفرقعات نارية وعصيا وحجارة”.

ووقعت مواجهات عنيفة بعدما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي، في ما اعتبرته حركة حماس “جريمة غير مسبوقة”.

وتواصل الشرطة الصهيونية، اقتحام ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، صباح اليوم الخميس، لتخلي فلسطينيين قالت إنهم “تحصنوا داخله”.

وتأتي هذه المواجهات في خضم شهر رمضان وفيما يستعد اليهود للاحتفال اعتبارا من الأربعاء بعيد الفصح اليهودي.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء أنها أوقفت أكثر من 350 شخصا خلال مواجهات عنيفة وقعت في وقت سابق بين عناصرها وفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.