شاهد.. حريق ضخم بالقرب من فيلا عادل إمام!

إندلع حريق مهول، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمخزن يتبع مصنعا لإنتاج السجائر بجوار فيلا الفنان المصري عادل إمام بمنطقة كرداسة في مصر.

وهرعت سيارات إطفاء لإخماد الحريق، ونجحت في السيطرة عليه.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إلتهام النيران للمصنع بالكامل.

للإشارة، فإن المنطقة التي شهدت الحريق، معروفة بمنطقة الفلل، ويقطن فيها عدد من المشاهير وعلى رأسهم الفنان عادل إمام.

https://www.facebook.com/watch/?v=1127923804732339&t=33

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إعتزال الزعيم ومرضه.. شقيق الفنان يحسم الجدل

هذا وتحدث المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، قبل أشهر قليلة، عن حقيقة اعتزال شقيقه الفن وتردي حالته الصحية. وقال عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، أن الزعيم عادل إمام يحضّر لفيلم جديد يدرسه حالياً. كما أشار إلى إن الفيلم يشارك فيه إبن الزعيم، محمد إمام ويقوم بإخراجه نجله الثاني رامي إمام. وأضاف شقيق الفنان عادل إمام، إن الزعيم بخير وبصحة جيدة ويعيش حياة الجد ويستمتع باللعب مع الأحفاد. وتابع ذات المتحدث، إن الفنان يقضي أوقاته في القراءة ومشاهدة التلفاز، ويعيش حياة طبيعية جداً. ويأتي هذا التصريح، بعد انتشار الشائعات حول اعتزال الزعيم للفن وبأن حالته الصحية حرجة، وأنّه ترك القاهرة واتّجه إلى الساحل ليجلس وحيداً في غرفة. كما أكد عصام إمام، إن “كل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة”. هذا وكان الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، قد نفى في وقت سابق خبر اعتزال عادل إمام. هذا وقال الشناوي خلال لقاء مع برنامج تلفزيوني: “عادل إمام يحافظ على صحته وخائف من كورونا”. مضيفا: “أعتقد أنّه لن يُقَدّم عملاً جديداً في رمضان القادم… هو ثروة قومية ويجب المحافظة عليها”. وكانت آخر أعمال عادل إمام تقديمه مسلسل “فلانتينو” الذي عرض في رمضان 2020، بمشاركة النجمين الراحلين هادي الجيار ودلال عبد العزيز.

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