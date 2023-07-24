قناة النهار شاهد..حـ.ـرائق مهولة بعدد من ولايات شرق الوطن بقلم قناة النهار نشر في 24 جويلية 2023 - 12:42 شارك غرِّد أرسل 383 0 شاهد..حـ.ـرائق مهولة بعدد من ولايات شرق الوطن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OAa9b اقرأ أيضا برج بوعريريج : ارتفاع حصيلة حادث المرور إلى 8 وفيات من بينهم رضيع قناة النهار 05 جويلية شاهد وحوش السماء"السوخوي" يقدمون التحية رئيس الجمهورية قناة النهار 09 جويلية مرضى السيلياك.. بين غلاء المنتوجات الغذائية وندرتها قناة النهار 10 جويلية صريح جدا: هذه هي أسعار كراء المنازل على شاطئ البحر في جيجل .. قناة النهار 13 جويلية وهران: تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري قناة النهار 22 جويلية رئيس الجمهورية :" يجب التفكير في إنشاء محطة تحلية مياه البحر بأزفون أو تيقزيرت" قناة النهار 05 جويلية البليدة : مكتتبو عدل 2 بموقع بني تامو يحتجون أمام المقر الجهوي لوكالة عدل قناة النهار 19 جويلية برج بوعريريج / للوقاية من حر الصيف .. مساعي لغرس مختلف أنواع الأشجار بالشوارع قناة النهار 14 جويلية سيدي بلعباس / عماد يحقق أمنية والدته المرحومة بنيله لشهادة البكالوريا قناة النهار 18 جويلية قسنطينة / إبتدائية سفاري حسين .. مدرسة نموذجية بطريقة إبداعية قناة النهار 08 جويلية