شاهد.. دبي تستقبل العام الجديد بإحتفالات مُذهلة

استقبلت مدينة دبي في الإمارات، وكعادتها، السنة الجديدة 2023، بإحتفالات مذهلة، شملت 30 موقعا مختلفا.

وتشكل الاحتفالات السنوية التي تجريها دبي بدولة الإمارات حدثا سياحيا مبهرا.

حيث أطلقت الألعاب النارية في 30 موقعا مختلفا، إضافة إلى عروض ترفيهية وعروض بالطائرات المسيرة عن بعد.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لاحتفالات دبي “الأسطورية” برأس السنة. بالإضافة إلى الاحتفالات التي كانت أقل وهجا في مدن عربية أخرى.

واستقبلت مختلف الدول عربية العام 2023 بمظاهر احتفالية طغت عليها الألعاب النارية في كثير من العواصم والمدن.

وتأتي هذه الاحتفالات بعد أن كانت المظاهر الاحتفالية خلال العامين الماضيين محدودة بسبب تفشي وباء كوفيد-19.