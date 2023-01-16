قناة النهار شاهد… دخول رسميا حيز الانتاج وحدة تركيب أقلام الأنسولين ببوفاريك بقلم قناة النهار نشر في 16 جانفي 2023 - 12:08 أقلام الأنسولين شارك غرِّد أرسل 35 0 شاهد… دخول رسميا حيز الانتاج وحدة تركيب أقلام الأنسولين ببوفاريك إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/80oK2 اقرأ أيضا والي مستغانم يفضح تجاوزات المسؤولين في توزيع قفة رمضان😱😱 قناة النهار 06 جانفي شاهد كيف أوقف الدرك سيارة طاكسي مملوءة بالمشروبات الكحولية بخميس مليانة 😮😮 قناة النهار 01 جانفي بعد فتحه نهاية 2019 .. أين وصل ملف سكن الترقوي المدعّم ؟ قناة النهار 04 جانفي "تسليم أول قاطرة بحرية مُصنّعة محليا من طرف مؤسسة "إيكوراب قناة النهار 07 جانفي في لفتة طيبة..وزير التربية ووزيرة التضامن يزوران الأستاذة المطـ.ـعونة بخنجر من أحد تلاميذها بباتنة قناة النهار 12 جانفي وزير التجارة يعلن عن إطلاق حملة محـ.ـاربة المنتوجات التي تحمل ألوان و رموز تمس بقيم المجتمع الجزائري قناة النهار 03 جانفي الصناعات النسيجية .. دعم المنتوج المحلي وخارطة طريق لوقف إستيراد المواد الأولية قناة النهار 10 جانفي سيدي بلعباس: تشييع جثمان حافظ الشرطة هواري عبد الرحيم الذي توفي إثر حادثة دهس قناة النهار 06 جانفي الرئيس تبون يشرف على تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببراقي قناة النهار 12 جانفي وزير التربية للنهار :"المسؤولية المباشرة يتحملها التلميذ الذي طعـ ـن المعلمة ولكن سنحقق في التفاصيل" قناة النهار 12 جانفي