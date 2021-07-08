قناة النهار شاهد ..دخول وحشيّ لhulk الجزائر..رئيس الجمهورية وشنقريحة ينبهران بقوّته !! بقلم قناة النهار نشر في 08 جويلية 2021 - 14:34 شارك غرِّد 362 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957473 اقرأ أيضا كـ.ـورونا بالجزائر.. 385 إصابـ.ـة و9 وفيـ.ـات خلال 24 ساعة الأخيرة قناة النهار 23 جوان جو بايدن يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الـ59 لعيد الإستقلال قناة النهار 01 جويلية بكالوريا2021..تحضير وتوفير كافة الإمكانيات وسط بروتكول صحي لتفادي انتشار العدوى وسط المترشحين قناة النهار 18 جوان علي مونسي: الوزير الأول هو رجل المرحلة القادمة وسيكون قدر المسؤولية لأنه لا ينتمي لأي جهة سياسية قناة النهار 01 جويلية