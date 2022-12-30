قناة النهار شاهد.. دعاء مؤثر من الإمام وبكاء المصلين طلبا للغيث بالوادي بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2022 - 09:53 بكاء المصلين شارك غرِّد أرسل 78 0 شاهد.. دعاء مؤثر من الإمام وبكاء المصلين طلبا للغيث بالوادي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9jN50 اقرأ أيضا تساقط أمطار رعدية معتبرة على هذه المناطق قناة النهار 11 ديسمبر أجواء باردة ليلة اليوم على هذه المناطق قناة النهار 17 ديسمبر "فالحلوة والمرّة: أحمد وزوجته يكشفان سرّ الزواج النّاجح "يتقاسمو الحلوة والمرّة قناة النهار 19 ديسمبر طريقة إحتيال صادمة 😱😱الإطاحة بإمرأة تستأجر شقق لمدة قصيرة وتعيد تأجيرها للضحايا قناة النهار 23 ديسمبر وزير الصناعة الصيدلانية : سنحاسب كل يزرع الهلع بتصريحات عن وجود ندرة في أدوية مرضى السرطان قناة النهار 20 ديسمبر تساؤلات: ثمار الرئيس تبون تتحقق كواقع ملموس في عامها الثالث قناة النهار 14 ديسمبر البرجية .. منطقة نشاطات واعدة تنتظر تجسيد المشاريع الاستثمارية بمستغانم قناة النهار 21 ديسمبر صريح جدا: غرداية تنتعش في الموسم الدولي للسياحة الصحراوية قناة النهار 13 ديسمبر لمجابهة الكوارث الطبيعية.. الجزائر ترافع بخبرتها في إفريقيا قناة النهار 09 ديسمبر درك باتنة يفك خيوط جـ.ـريمة راح ضحيتها شاب ثلاثيني قناة النهار 14 ديسمبر