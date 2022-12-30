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قناة النهار

شاهد.. دعاء مؤثر من الإمام وبكاء المصلين طلبا للغيث بالوادي

بقلم قناة النهار
شاهد.. دعاء مؤثر من الإمام وبكاء المصلين طلبا للغيث بالوادي
بكاء المصلين
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شاهد.. دعاء مؤثر من الإمام وبكاء المصلين طلبا للغيث بالوادي

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