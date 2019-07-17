شاهد دموع المبعوث الإثيوبي لدى إعلانه توقيع الإتفاق السوداني

تم توقيع اتفاق سياسي، اليوم الأربعاء، بين المجلس العسري الانتقالي السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، يوضح مؤسسات الحكم ومهامها، لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات.

وحسب موقع “الجزيرة أونلاين”، يوضح هذا الإتفاق السياسي، عددا من النقاط التي اتفق عليها المجلس وقوى التغيير،

في اتفاق تقاسم السلطة.

أشاد المبعوث الإثيوبي للسودان محمود درير بالقوى السياسية السودانية والمجلس العسكري لجهودهما التي أفضت إلى توقيع وثيقة الاتفاق السياسي.

وقال المبعوث الإثيوبي، محمود دريد، لدى الإعلان عن الإتفاق، إن السودان يستحق أن يخرج من الفقر والحصار، ومن سجل دعم الإرهاب.

وأضاف المبعوث “وقد اغرورقت عيناه بالدموع”، أن هذا الشعب العظيم، يستحق هذا الوم التاريخي، هنيئا للسودان،

وهنيئا لإفريقيا، حسب ذات المصدر.