شاهد “دولور” يرفع العلم الجزائري قبل التوجه إلى الدوحة !!

يبدو أن النجم الدولي الجزائري لفريق “مونبولييه” الفرنسي “آندي دولور” مُتحمس أكثر من أي وقت مضى لإرتداء قميص الخضر.

ونشر موقع “ديزاد فووت” أمسية اليوم الخميس صورة للغجري رفقة طفل جزائري بالعاصمة الفرنسية “باريس” وهما يرفعان العلم الجزائري.

وأشار ذات المصدر أن الصورة إلتقطها مهاجم الخضر الجديد مع الطفل قبل توجهه للدوحة للإلتحاق بتربص أشبال جمال بلماضي.

ويُذكر أن دولور سيلتحق بالدوحة سهرة اليوم لتعويص هاريس بلقبلة المبعد لأسباب إنضباطية.