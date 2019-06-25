شاهد.. ديو بين تامر حسني وبسمة بوسيل في عيد ميلاد إبنتيهما

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو، لعيد ميلاد، إبنتي النجم المصري، تامر حسني، والفنانة المعتزلة، بسمة بوسيل، تاليا وأماليا.

وظهر تامر حسني، في مقاطع الفيديو، وهو يغني رفقة زوجته، مصممة الأزياء، بسمة بوسيل، بتلك المناسبة العائلية.

وظهرت بسمة بوسيل، في مقاطع الفيديو، وهي تغني مقطعاً من الديو الذي جمعها بزوجها قبل إعتزالها، “متسألنيش”.

وقام تامر حسني، بتشجيع زوجته، وبدأ الغناء معها، وسط أجواء وتفاعل كبير من الحاضرين.