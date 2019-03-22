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شاهد رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزي المسلمين بحديث نبوي

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شاهد رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزي المسلمين بحديث نبوي
بقلم م . فيصل

خاطبت اليوم الجمعة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن المسلمين في أول صلاة جمعة بعد الاعتداء الإرهابي بحديث نبوي.

ونشرت جاسيندا أرديرن فيديو عبر صفحتها على التويتر تخاطب فيه المسلمين وتواسيهم في مجزرة مسجدين في كرايستشيريش.

وإفتتحت كلامها بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم :

“مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.

واضافت أن نيوزيلندا حزينة معكم نحن واحد.

كما وقف النيوزيلنديون دقيقة صمت في كافة أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة.


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