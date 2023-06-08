قناة النهار شاهد.. رئيس الجمهورية يتسلّم هدية من طرف جمهور الفنانين بقلم قناة النهار نشر في 08 جوان 2023 - 15:29 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 141 0 شاهد.. رئيس الجمهورية يتسلّم هدية من طرف جمهور الفنانين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GWUpO رئيس الجمهورية اقرأ أيضا فاسألوا: الإيمان بضع وسبعون شعبة قناة النهار 28 ماي سوق أهراس : الجمارك الوطنية تحجز 55 ألف قرص مهلوس بالمركز الحدودي الحدادة قناة النهار 08 جوان أضاحي العيد إبتداءا من 50 ألف دينار.. الجفاف يرفع البورصة قناة النهار 20 ماي الرئيس تبون يشرف رفقة الوزير الأول البرتغالي على مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين قناة النهار 24 ماي طالع هابط: النوي يزور مسقط الشهيد" بن علال" ويستذكر معركة "واد الشولي" مع قدماء المجاهدين قناة النهار 18 ماي طالع هابط: النوي يكشف ما يتعرض الفلاح من حڨرة وسابوطاج قناة النهار 01 جوان جيجل / غياب الثقافة البيطرية لدى المربي.. خـ.ـطر يهـ.ـدد الثروة الحيوانية والإنسان قناة النهار 08 جوان والي وهران : تسعيرة توقف السيارات بحظائر الشواطئ محددة بـ 100 دج ولن اقبل بابتزاز ونهب المصطافين قناة النهار 06 جوان الفريق أول شنقريحة يشيد بقرار رئيس الجمهورية لتشييد تمثال يخلد تاريخ الأمير عبد القادر قناة النهار 29 ماي رامي: هذه هي بداياتي ومغامراتي في التجارة الإلكترونية قناة النهار 31 ماي