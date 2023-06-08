إعــــلانات
قناة النهار

شاهد.. رئيس الجمهورية يتسلّم هدية من طرف جمهور الفنانين

بقلم قناة النهار
شاهد.. رئيس الجمهورية يتسلّم هدية من طرف جمهور الفنانين
رئيس الجمهورية
  • 141
  • 0

شاهد.. رئيس الجمهورية يتسلّم هدية من طرف جمهور الفنانين

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/GWUpO
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر