قناة النهار شاهد..رئيس الجمهورية يتلقى تهاني عيد الفطر المبارك بقلم قناة النهار نشر في 31 مارس 2025 - 09:15 شارك غرِّد أرسل 104 0 شاهد..رئيس الجمهورية يتلقى تهاني عيد الفطر المبارك إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oaR7v اقرأ أيضا ديجي أر وان .:" المخرج قالي ألعب دور رجلة بصّح ماشي بزاف رجلة ..والدّور مايشبهليش" قناة النهار 13 مارس لعلهم يفقهون : الغضب..دعوة للهدوء والسكينة في شهر العبادة قناة النهار 18 مارس الرئيس تبون يؤدي صلاة العيد بجامع الجزائر قناة النهار 31 مارس