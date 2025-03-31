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قناة النهار

شاهد..رئيس الجمهورية يتلقى تهاني عيد الفطر المبارك

بقلم قناة النهار
شاهد..رئيس الجمهورية يتلقى تهاني عيد الفطر المبارك
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شاهد..رئيس الجمهورية يتلقى تهاني عيد الفطر المبارك

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