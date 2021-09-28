شاهد.. رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة للشفق القطبي فوق الأرض

تمكن رائد فضاء، من إلتقاط صورة مذهلة للأضواء القطبية من موقعه المتميز على ارتفاع 402 كيلومترا فوق الأرض.

وتُظهر الصورة، التي التقطتها توماس بيسكيت في 20 أوت الماضي، شرائط خضراء تتلوى عبر الكوكب، وتتقوس عاليا في الغلاف الجوي بالقرب من الأفق، وتتلاشى في موجات من الضوء الأحمر.

ونشر بيسكيت الصورة على “تويتر” وكتب: “شفق قطبي آخر لكنه مميز لأنه ساطع للغاية، إنه البدر الذي يضيء جانب الظل من الأرض مثل ضوء النهار تقريبا”.

ويأتي الشفق القطبي بشكل عام نتيجة الجسيمات المشحونة من الشمس التي تضرب كوكبن، وتوجّه الجسيمات إلى القطبين عن طريق المجال المغناطيسي للأرض، ثم تتفاعل مع الجسيمات في غلافنا الجوي.

وهذا التيار من الرياح الشمسية، كما هو معروف، دائما ما يغمر الأرض، ولكن في بعض الأحيان ترسل الانفجارات على الشمس دفعات أكبر من الجسيمات، ما يجعل الشفق القطبي مدهشا كهذا.

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