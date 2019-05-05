شاهد.. رامز جلال يصيب ضيوفه بأقصى درجات الرعب في الشلال

شوق الممثل ومقدم البرامج، رامز جلال، الجمهور، من خلال الإعلان التورويجي، لبرنامجه في رمضان 2019، “رامز في الشلال”.

حيث ظهر فيه أبرز لقطات الرعب التي عاشها ضيوفه هذا الموسم، وردات فعلهم بعد وقوعهم في مقلبه مثل السقوط في شلال وانقلاب مركب الإنقاذ.

وبعدها خروج غوريلا ضخمة من بين أشجار الأشجار، ليتبين بعدها أن الغوريلا ما هي إلا رامز جلال.

كما تضمن الإعلان التشويقي لقطات لتعرّض جلال للضرب والسب من جانب الضيوف، وبخاصة النجمة سلوى خطاب.

ونشر جلال الفيديو، على صفحته بالأنستغرام، وعلق عليه: “بسم الله توكلنا على الله، والله المستعان”.

وكشف الإعلان، عن هوية عدد من ضيوف هذا الموسم وأبرزهم، حلا شيحة وسلوى خطاب وياسمين الخطيب، الزوجة السابقة للمخرج خالد يوسف.

ويشارك كذلك بالبرنامج، روجينا وشيماء سيف وخالد الصاوي، وأحمد فتحي، وشهيرة وفيفي عبده، وعدد من لاعبي كرة القدم.