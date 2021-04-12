شاهد.. “رامز عقله طار” يُعرض ضيوفه لأقوى درجات الرعب

كشف الممثل ومقدم البرامج المصري، رامز جلال، أمس الأحد، عن الإعلان التشويقي الأول لبرنامجه الرمضاني “رامز عقله طار”.

وكعادته، تفنن رامز جلال، في مقالبه الجديدة، بفرضه لأعلى درجات الرعب على الفنانين المشاركين معه.

وتنكر رامز جلال هذه السنة، بصورة ساحر هندي، وقام بالإلقاء بضحاياه النجوم، من إرتفاع كبير.

ومن بين الفنانين المشاركين هذه السنة، دينا الشربيني ومحمد هنيدي وسمية الخشاب ونسرين طافش وأحمد سعد.

وقال رامز جلال، في البرومو الرسمي: “الرعب أنواع، وأنا بفضل أقوى نوع، والخطر مستويات، وأنا دايما باختار أعلى مستوى، ومبعرفش أكون غير في التوب ليفل”.

وسيتم بث برنامج رامز جلال، في شهر رمضان المبارك، على قناة mbc.