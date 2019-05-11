شاهد ردة فعل الجزائريين إتجاه أم فقدت إبنها الحراڤة

في أقوى حلقة من برنامج مزال الخير 2، تطرق لموضوع عانى منه الجزائريون كثيرا، فكم من شاب غادر البلاد في “فلوكة”، وترك أمه مقهورة.

وفي هذه الحلقة، تتلقى الأم رسالة من إبنها الذي “حرڤ” دون أن يخبرها، ولأنها لا تجيد القراءة، تخرج للشارع، وتطلب من الناس، أن يقرأو لها رسالته.

ومن بين ما جاء في الرسالة: ” يما حبيت نقولك رحت حراقة فالفلوكة، إذا لحقت راني نعيطلك، وإذا معيطلكش أعرفي بلي ربي مكتبليش باش نلحق، أنا كتبتلك هاذ الرسالة باش نقولك ادعيلي بالرحمة واسمحيلي يا يما”.

الرسالة وضعت المارة في موقف لا يحسدون عليه، فكيف يستطيعون أن يخبروا والدة متحيرة على إبنها، بأنها من الممكن أن لا تراه مجددا.

الكثير غلبتهم الدموع، وهم يقرأون الرسالة، وما كان منهم، إلا أن يخبروها بأن إبنها بخير، وبأنه سيعود، ومنهم من اخترع قصة أخرى، ليطمأن قلب الأم.

ويهدف البرنامج، من خلال هذه الحلقة، لتوعية الشباب، اللذين يخاطرون بحياتهم، من أجل المجهول، ويترك أهله، في عذاب لا ينتهي.