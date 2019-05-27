شاهد ردة فعل الجزائريين حول إهانة شاب مصري في الجزائر!

يحب الجزائريون، اخوانهم العرب، من كل الجنسيات، لذلك أراد برنامج “مزال الخير 2″، الوقوف على الأخوة الجميلة بين الشعبين، الجزائري والمصري.

وقام طاقم البرنامج، بالقيام بتجربة تمثيلية، تمثلت في قيام شاب جزائري، باهانة شاب مصري، في الجزائر.

حيث يتقدم الشاب المصري، لدفع ثمن مقتنياته، في محل، بالجزائر، إلا أن البائع، يقوم باهانته أمام الجميع، ويخبره بأن لا يحب الشعب المصري.

وهنا كانت ردة فعل الجزائريين، جميلة، حيث رفضوا اهانة هذا الشاب المصري بشدة، وطلبوا من البائع عدم معاملته بهذه الطريقة، لأن الشعبين الجزائري والمصري واحد.

وأكد الجزائريون، أنهم يعتبرون كل العرب، أشقاء لهم، وأنهم يحبون اخوانهم المصريين، لأنه يجمع بينهم، الإسلام والعروبة.