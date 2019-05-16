شاهد ردة فعل الجزائريين وهم يرون شاب يهان بسبب شكله!

أراد برنامج “مزال الخير 2″، والذي يبث حصريا على تلفزيون النهار، معرفة ردة فعل الجزائرين، وهم يرون شاب يهان أمام الناس، بسبب شكله.

ولأجل ذلك، قام طاقم البرنامج بإعداد تجربة اجتماعية، لشاب يتعرض للإهانة بسبب شكله، عند قيامه بشراء أغراض من محل، من قبل البائع.

وهنا رفض المتواجدون بالمحل، أن يهان الشاب، وهاجموا البائع، ونصحوه بأن ما يقوم به، غير منطقي، وغير مقبول في مجتمعنا، كما دافعوا عن الشاب بشدة.

وهذا يدل على مدى تراحم الجزائريين، والذين يرفضون “الحڤرة”، بكل أنواعها، وهي قيم تربى عليها الكبار والصغار.