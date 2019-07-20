شاهد ردة فعل “سولكينغ” الجنونية بعد تتويج الخضر بالكأس الإفريقية

احتفل مغني الراب الجزائري العالمي، “عبد الرؤوف دراجي”، والمعروف بـ”سولكينغ”، بنيل المنتخب الجزائري لكرة القدم، لكأس إفريقيا 2019، المقامة بمصر.

حيث نشر الفنان الجزائري، فيديو، عبر صفحته الرسمية، على “تويتر”، يوثق فرحته الكبيرة مع أصدقائه، بعدما رفع قائد الخضر، رياض محرز، الكأس الإفريقية، رفقة رفاقه.

وشكر النجم الجزائري، الخضر، بهذا التتويج التاريخي لهم، وهو الذي ساندهم، في كل مبارياتهم، ضمن الحفل الإفريقي.

وتوج المنتخب الجزائري لكرة القدم، سهرة أمس الجمعة، بالكأس الإفريقية الثانية في تاريخهم، بعد فوزهم على المنتخب السينغالي في المباراة النهائية، بهدف لصفر.