شاهد رد بلماضي على تألق “أوناس” مرة آخرى !!

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن تألق “أدم أوناس” يُعتبر عاملا مهما للخضر وليس ضغطا على إختياراته.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب مواجهة “غينيا”.

“تألق آدم اوناس لا يشكل أي ضغط إضافي ولاأعتبر هذه الكلمة المناسبة أو التي يجب إستعمالها بعد أن أصبح أوناس هداف الدورة”.

“عندما تملك لاعبين على كرسي الإحتياط يُشاركون في الشوط الثاني ويقدمون الإضافة ذلك أمر ممتاز ولاأحتاج لاعبا أشركه في الشوط الثاني ليكون ظلا لنفسه”.

“نملك لاعبين يملكون إمكانيات كبيرة على كرسي الإحتياط وبإمكانهم صنع الفارق وفي كل الخطوط، نحن نملك مجموعة رائعة من اللاعبين أثبتوا ذلك ضد تنزانيا”.