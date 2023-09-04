شاهد: رد فعل سيلينا غوميز على لقطة ميسي يُشعل المواقع

تصدرت النجمة العالمية، سيلينا غوميز، صفحات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب ردة فعلها على لقطة لنجم كرة القدل ليونيل ميسي.

وشهدت مباراة لوس أنجلوس وإنتر ميامي يوم الاثنين، حضور العديد من المشاهير كانت من أبرزهم المغنية الأمريكية سيلينا غوميز.

وفي الدقيقة 37، انفرد نجم إنتر ميامي، ميسي، بحارس نادي لوس أنجلوس، جون مكارثي، لكن “البرغوث” وعلى غير العادة لم ينجح في التسجيل بعدما تصدى الحارس ببراعة لكرته.

وأمام هذه اللقطة، لم تستطع سيلينا احتواء حماستها عندما كاد ليونيل ميسي هز الشباك. وتفاعلت غوميز مع إهدار ميسي لتلك الفرصة. حيث ظهرت علامات الدهشة والصدمة على وجه المغنية الأمريكية.

وعلق الحساب الرسمي للدوري الأمريكي للمحترفين على منصة “إكس”، على رد فعل غوميز بالقول: “لقد عبرت سيلينا غوميز عنا جميعا. عندما رأينا تصدي جون مكارثي”.

ورغم فشله في التسجيل، فقد نجح ميسي في صناعة هدفين، ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس.