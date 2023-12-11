شاهد.. رد فعل صادم لنانسي عند لقائها بملكة جمال الكون!

أثار مقطع فيديو جمع بين النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وملكة جمال الكون السابقة، مهلاقا جابري، على هامش مشاركتهما بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، جدلا كبيرا.

وظهرت نانسي عجرم في الفيديو وهي تغني “اه ونص”، بينما كانت مهلاقا تحاول الاقتراب منها والرقص معها، إلا أن نانسي تجاهلتها تماما وانتقلت إلى مكان آخر.

كما ظهرت مهلاقا في الفيديو وعلامات الاستعجاب والانحراج واضحة على وجهها. وهو الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بعض التعليقات: “نانسي واضح سوت إنسحاب تكتيكي”. فيما علق آخر بالقول: “بعض الحريم ما تحب تشوف وحده أحلى منها”.

وكتب آخر: “يمكن ما تعرفها أصلا.. بس واضح نانسي عجرم لم تستمتع بوجودها”.

وكان لحضور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في افتتاح مهرجان البحر الأحمر، بصمة خاصة هذه السنة. لا سيما وأن مشاركتها أضافت أجواء مميزة على الحفل الذي شارك به عدد كبير من نجوم العالم، الذين رقصوا و غنوا مع نانسي.

غير أن ما حصل بين نانسي وعارضة الأزياء الأمريكية الإيرانية مهلاقا جابري، كان لافتا وتصدر حديث الجمهور.