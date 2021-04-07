شاهد.. رد فعل صادم من محمد رمضان بعد إلزامه بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار

نشر النجم المصري محمد رمضان، مقطع فيديو على حسابه بانستغرام، يظهر فيه وهو في المسبح، محاط بالأموال ويرمي البعض منها في الهواء.

وهذا في أول رد فعل للفنان، بعد حكم إلزامه بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وأثار رمضان كعادته، جدلا كبيرا بهذا المقطع، حيث تعرض لإنتقادات عديدة من طرف متابعيه.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان.

وجاء ذلك، بسبب صورة نشرها رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي لقيادة الطائرة.

وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة للطيار، مالية وأدبية.

https://www.instagram.com/p/CNXgLnvBCKm/