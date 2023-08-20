قناة النهار شاهد رسائل من الشعب الفلسطيني للجزائريين..” اتقاسم بيتي مع الجزائري” بقلم قناة النهار نشر في 20 أوت 2023 - 12:00 فلسطين شارك غرِّد أرسل 43 0 شاهد رسائل من الشعب لفلسطيني للجزائريين..” اتقاسم بيتي مع الجزائري” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/D0o64 اقرأ أيضا الطارف : الفكاهة والغناء تعيد إحياء مهرجان ليالي المرجان بالقالة قناة النهار 13 أوت تلمسان / البركة الزرقاء .. المتنفس الوحيد لأطفال منطقة بني سنوس قناة النهار 18 أوت طقس حار و هبوب رياح قوية مع تطاير للرمال في هذه المناطق قناة النهار 10 أوت دلال خير: العيباد يرحو يحوسو و بعض الأطفال يروحو للمستشفيات..ترقبوها قناة النهار 17 أوت غليزان: عودة النشاط لمصنع تغليف الأنابيب البترولية لتوفير احتياجات الشركات البترولية قناة النهار 03 أوت الدورات الكروية عبر الأحياء.. المتنفس الوحيد لشباب المنطقة بورقلة قناة النهار 13 أوت بعد أسابيع من الاستقرار.. سيناريو أسعار الدجاج يتكرر ببرج بوعريريج قناة النهار 11 أوت باتنة : ضعف المحول الكهربائي يرهن واقعا فلاحيا واعدا بمنطقة ذراع قلالوش قناة النهار 07 أوت شركات وهمية وحاويات فارغة.. هذه حيل تهريب العملة الصعبة قناة النهار 07 أوت طالع هابط : عندما تصبح عيادة متعددة الخدمات لمنعدمة الخدمات تروح داوي ما تصيب حتى واحد قناة النهار 03 أوت