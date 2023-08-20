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قناة النهار

شاهد رسائل من الشعب الفلسطيني للجزائريين..” اتقاسم بيتي مع الجزائري”

بقلم قناة النهار
شاهد رسائل من الشعب الفلسطيني للجزائريين..” اتقاسم بيتي مع الجزائري”
فلسطين
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شاهد رسائل من الشعب لفلسطيني للجزائريين..” اتقاسم بيتي مع الجزائري”

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