شاهد.. رهينة إسرائيلي يُقبل رأس عنصر من حماس

قبل رهينة إسرائيلي، رأس مقاتلين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عنه، اليوم السبت.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن ذلك جاء أثناء مراسم تسليمه لطاقم الصليب الأحمر الدولي في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

وسلمت حركة حماس، اليوم السبت، 3 رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في النصيرات وسط قطاع غزة.

وقامت حماس بتسليم الرهائن الإسرائيليين إيليا كوهين وعومر شيم توف وعومر فينكرت للصليب الأحمر في مخيم النصيرات بغزة.

وجاءت عملية تسليم الرهائن للصليب الأحمر، بعد وصول موكب وحدة الظل وقوات التأمين في كتائب القسام. وطواقم الصليب الأحمر إلى نقطة التسليم لاستلام الإسرائيليين.

https://x.com/skynewsarabia/status/1893253016998027319