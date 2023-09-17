إعــــلانات
فن وثقافة

شاهد.. روبوتات شبيهة بالبشر تقتحم مباراة وتخيف الجماهير!

بقلم نادية بن طاهر
شاهد.. روبوتات شبيهة بالبشر تقتحم مباراة وتخيف الجماهير!
  • 460
  • 0

إقتحم عدد من الروبوتات الشبيهة جدا من البشر، ملعب مباراة لوس أنجلوس تشارجرز وميامي دولفنز بالولايات المتحدة الأميركية.

وتفاجأ الجمهور، خلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي، بـ”روبوتات” تشبه البشر، بوصلات كهربائية، وهي تتجول بشكل مريب داخل أروقة الملعب، وفي المدرجات، مما أثار خوف عدد من الجماهير.

وبينما ظن البعض أن هذه الروبوتات هي في الحقيقة بشر بزي “إنسان آلي”. إلا أنه تبين إنها “روبوتات” حقيقية، صممت للدخول للملعب وخلق التساؤلات.

وتبين لاحقا أن هذه الروبوتات هي جزء من حملة ترويجية لفيلم سيتم إصداره قريبا، وهي شخصيات من الفيلم.

الفيلم الجديد هو The Creator أو المبتكر، وهو فيلم عن حرب بين البشر وأعداد من روبوت الذكاء الاصطناعي.

نشر أعداد من الإنسان الآلي بين الجمهور كان جزء من حملة تسويقية للفيلم، ونجحت بالفعل بنشر التساؤلات حولها وحول الفيلم المقبل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/9PyTP
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر