شاهد.. ريفكا بطل فيديو كليب المغنية المغربية هند زيادي

شارك المدون الجزائري فاروق بوجملين والمعروف على مواقع التواصل الإجتماعي بإسم “ريفكا”، في فيديو كليب الأغنية الجديدة للفنانة المغربية الشابة هند زيادي.

وتحمل أغنية زيادي إسم “مجنونة”، وأبدع فيها الثنائي بلقطات تمثيلية كوميدية، شدت الجمهورين الجزائري والمغربي.

وحضر الجمهور الجزائري بقوة في التعليقات على الفيديو كليب بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”، وأشادوا بالأداء التمثيلي للشاب الجزائري الموهوب “ريفكا”، والإنسجام الكبير بينه وبين هند زيادي.

وحصدت أغنية مجنونة عدد مشاهدات قياسي فاق النصف مليون مشاهدة، بعد ساعات فقط من إطلاقها.