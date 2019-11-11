شاهد.. زهير بهاوي يغني مع والدته بعد تصدره للتوندونس
نشر النجم المغربي الشاب، زهير بهاوي، فيديو جمعه مع والدته وهما يرددان أغنيته الأخيرة “favor”، عل صفحته بانستغرام.
وعرفت الأغنية نجاحا كبيرا في فترة وجيزة، حيث تصدرت التوندونس في موقع اليوتيوب بالمغرب، كما دخلت التوندونس في الجزائر.
وتقترب الأغنية من 3 ملايين ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، بعد 3 أيام فقط من طرحها.
وتم تصوير فيديو كليب “Favor”، في تركيا، وأخرجه حسن الكرفطي والذي سبق له وأن تعامل مع زهير بهاوي في عدة كليبات.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=724845
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