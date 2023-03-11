شاهد.. زوجة حسن شاكوش تسجد في زفافهما وتثير جدلا كبيرا

أثارت زوجة الفنان المصري حسن شاكوش، جدلا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، بعد قيامها بتصرف غير متوقع خلال حفل زفافهما الذي أقيم أمس الجمعة.

وقامت زوجة شاكوش بالسجود على الأرض، أثناء التقاط الصور الخاصة بالعرس وذلك فرحا بزفافها على صاحب أغنية “بنت الجيران”.

وتعرضت زوجة الفنان المصري حسن شاكوش، لانتقادات عديدة بعد سجودها في حفل زفافها.

واعتبر مغردون أن سجودها، وهي ترتدي فستان مكشوف من ناحية الكتفين والصدر أمر غير لائق.